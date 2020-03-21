تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس عشر بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في عمليات متفرقة من ضبط كميات تقدر بـ 1400 وحدة من القفازات الطبية والكمامات منها 200 كمامة مصنعة بطرق غير شرعية وغير مطابقة للمعايير الصحية مجهولة المصدر.

وقد كانت هذه المواد معروضة للبيع بطرق غير شرعية في الطريق العام بوسط مدينة قسنطينة، أين تم حجز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بائعيها

وفي ذات السياق قامت مصالح امن ولاية قسنطينة بعدة خرجات ليلا ونهارا لمراقبة مختلف أماكن بيع المواد الاستهلاكية سواء أسواق ومحلات الجملة وكذا التجزئة، من خلال تشديد الرقابة على مدى صحة هذه المواد الموجهة للاستهلاك وكذا أسعارها لا سيما منها أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة أين تم حجز احترازيا أزيد من خمسة قناطير من مادة السميد التي كانت تباع بغير سعرها القانوني على متن شاحنة.