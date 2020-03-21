تم مساء اليوم، التأكد من سلامة الـ 5 حالات المتبقية المشتبه فيها إصابتها بكورونا، بعد تبيان سلامة الـ 7 حالات الأولى، قبل يومين، من أصل 12 حالة كان مشتبها في إصابتها بإقليم ولاية قسنطينة وهذا تبعا لنتيجة التحاليل التي جاءت سلبية من معهد باستور، حيث تم تسريحهم بعد خضوعهم للحجر الصحي.

للعلم فقد خصصت مصالح الصحة بالولاية جناحا على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

فيما تم وضع جميع الإمكانيات على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي لاستقبال المواطنين المتواجدين في الخارج مع ضبط كافة التدابير و الظروف المناسبة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما، كما جرى اليوم بعد استقبال ازيد من 300رعية جزائري ووضعهم تحت الحجر الصحي ببعض فنادق المدينة.