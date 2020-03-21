أعلن المركز الاستشفائي الجامعي بوهران عن تسجيل 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6 حالات.

وحسب نفس المصدر فإن الحالات المسجلة تعود لمواطنين عادوا كلهم مؤخرا من الخارج إلى أرض الوطن.

يتعلق الأمر بمواطن يبلغ من العمر 28 سنة وزوجته البالغة من العمر 20 عادا مؤخرا من مدينة أليكانت الإسبانية.

الحالة الثالثة تعود لمواطن يبلغ من العمر 78 سنة قادم من فرنسا.

الحالة الرابعة تعود لمواطن يبلغ من العمر 49 سنة وهو مغترب.

الحالة الخامسة تعود لشاب يبلغ من العمر 21 سنة أتى من خارج الوطن مؤخرا.

وتم وضع المصابين في جناح الحجر الصحي بمصلحة الأمراض المعدية.