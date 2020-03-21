وضع ليلة الجمعة إلى السبت 60 شخصا عادوا إلى أرض الوطن قادمين من تونس في الحجر الصحي بأحد الفنادق الخاصة بمدينة عين البيضاء (26 كلم شرق أم البواقي)، حسب ما علم من المدير المحلي للصحة و السكان عبد الرحمان حاج بادة.

وأوضح ذات المسؤول بأن وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي لمدة 14 يوما يأتي تنفيذا للتدابير الوقائية التي كانت قد باشرتها الدولة في ظل الأوضاع الصحية السائدة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وقد سخر فريق طبي وشبه طبي للتكفل بهؤلاء الأشخاص الذين ينحدرون من ولاية أم البواقي و ولايات أخرى من الوطن وتقديم الفحوص اللازمة لهم، وفقا لذات المصدر.

وأضاف حاج بادة بأنه تم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشأن الأشخاص الذين تم وضعهم بهذا الفندق الخاص للتأكد من سلامتهم الصحية والتكفل بهم في حال ظهور أي أعراض تتعلق بفيروس "كوفيد-19".