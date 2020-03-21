أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر اليوم السبت عن غلق مكاتب مصالح التأشيرة إلى غاية تاريخ لاحق.

وأكدت إنه تم إلغاء مواعيد وضع الملفات للحصول على التأشيرة. وأضافت أن مصالح "في. أف. أس" ستقترح على زبائنها مجانية الخدمة للمواعيد اللاحقة.

وأضاف المصدر أن الملفات الني لم تستطع السفارة دراستها سيتم تحويلها إلى زبائنها مرفوقة بجوازات سفرهم التي لا تحمل التأشيرة، و أن مصالح "في أف أس" ستقوم بالاتصال بزبائنها لتوضح لهم كيفية استرجاع الملفات.