أعلنت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية غليزان، مساء اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا " كوفيد 19المستجد"، تعود لامرأة عادت مؤخرا من العمرة.

وقال بيان المديرية المعنية، بأن معهد باستور بالجزائر العاصمة أكد إصابة امرأة تبلغ من العمر 59 سنة قادمة من البقاع المقدسة ومصابة بأمراض مزمنة، تمّ وضعها في الحجز الصحيّ بتاريخ 19 مارس الجاري بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان.

كما أكدت ذات المديرية بأن التحقيق الوبائي المنزلي مستمر لمعرفة وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا باتصال مباشر مع المصابة.