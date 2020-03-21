تشكيلة اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا
تتشكل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر، التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، من الأعضاء الآتيين:
- عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،
- عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد : وزير منتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المتشفيات، مكلف بالصناعة الصيدلانية،
- الدكتور جمال فورار : الناطق الرسمي للجنة، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة،
- الدكتور محمد بقاط بركاني: رئيس مجلس عمادة الأطباء،
- الدكتور طواهرية عبد الكريم: رئيس مجلس عمادة الصيادلة،
- الأستاذ مصباح اسماعيل: خبير في الأمراض المعدية،
- الاستاذ بوسوف نذير: مختص في علم الأوبئة،
- الاستاذ مهياوي رياض: مختص في التخدير والإنعاش،
- الأستاذ فواتيح زبير: مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي.
- الدكتور أخموخ إلياس: مختص في الأمراض المعدية.