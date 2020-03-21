تتشكل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر، التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، من الأعضاء الآتيين:

- عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،

- عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد : وزير منتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المتشفيات، مكلف بالصناعة الصيدلانية،

- الدكتور جمال فورار : الناطق الرسمي للجنة، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة،

- الدكتور محمد بقاط بركاني: رئيس مجلس عمادة الأطباء،

- الدكتور طواهرية عبد الكريم: رئيس مجلس عمادة الصيادلة،

- الأستاذ مصباح اسماعيل: خبير في الأمراض المعدية،

- الاستاذ بوسوف نذير: مختص في علم الأوبئة،

- الاستاذ مهياوي رياض: مختص في التخدير والإنعاش،

- الأستاذ فواتيح زبير: مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي.

- الدكتور أخموخ إلياس: مختص في الأمراض المعدية.