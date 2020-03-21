إصابة باولو مالديني ونجله بفيروس كورونا

رياضة
21 مارس 2020 () - إسلام.ب
0 قراءة
+ -

تعرض أسطورة نادي ميلان باولو مالديني، ونجله دانيللي، للإصابة بفيروس كورونا.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول