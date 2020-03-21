21 مارس 2020
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إصابة باولو مالديني ونجله بفيروس كورونا
رياضة
21 مارس 2020 (
) -
إسلام.ب
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تعرض أسطورة نادي ميلان باولو مالديني، ونجله دانيللي، للإصابة بفيروس كورونا.
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