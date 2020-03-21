أزالت بلديات تركية مساء السبت، المقاعد العمومية في العديد من الحدائق العامة والميادين، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار “فيروس كورونا” المتفشي في العالم.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صورًا عدة لعناصر من البلدية أثناء إزالتهم للمقاعد العمومية.

وفي مدينة إسطنبول، أزالت عناصر البلدية المقاعد العمومية في ميدان منطقة “أسنيورت” بالإضافة لميدان “أفجيلار” بالإضافة لمناطق عدة في المدينة، وذلك لإجبار كبار السن على الجلوس في المنازل والتزام بتوجيهات وزارة الصحة.

ووفقًا لتقارير وزارية مختلفة تداولتها الصحف التركية وترجمتها وكالة “تركيا الآن” منذ الإعلان الأول عن إصابة مواطن بـ”فيروس كورونا”، أطلقت الحكومة التركية خطة مُتكاملة للحد من انتشار “الفيروس”.

وبحسب الإحصائية الرسمية التي أعلن وزير الصحة التركية فخر الدين قوجة مساء أمس الجمعة، فإن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس وصلت إلى 9 في حين سُجلت ما يزيد عن 670، حتى لحظة كتابة هذه المادة.