سجلت مساء اليوم المصالح الاستشفائية بتيبازة أول حالة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بشاب من مدينة الدواودة الواجهة الشرقية لولاية تيبازة يبلغ من العمر 29 سنة ويعنل كمرشد سياحي ،يوجد قيد الحجر الصحي بمستشفى تاقزايت عبد القادر بتيبازة.



و كشفت مديرة الصحة بولاية تيبازة في تصريح ل" الخبر" أنه تم تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بالولاية مساء اليوم السبت من طرف معهد باستور ،حيث أخضع المعني للحجر الصحي بمستشفى 60 سرير بتيبازة منذ الخميس الماضي 19 مارس ،وتم أخذ عينات من دمه وإرسالها لمعهد باستور بالجزائر العاصمة الذي أكد في تقريره الموجه لمديرية الصحة بالولاية إصابة الشاب بالفيروس، لافتة إلى أن مصالحها تتعامل بكل شفافية بهذا الخصوص.



وعلى اثر ابلاغه بتأكد اصابته بفيروس كورونا، أشار الشاب في بث مباشر له عبر حسابه على الفايسبوك أنه لم يشعر بأعراض المرض وأن الطبيب المتابع لحالته أخبره بأنه في الحالة النهائية للمرض ،على أن يتم اخذ عينات من دمه لارسالها لمعهد باستور بعد 3أو 5 أيام للنظر اذا ما كان قد شفي من المرض، وقال أنه جاء من اسبانيا وتنقل الى منزله العائلي دون أن يلتقي بأفراد عائلته ،كما أنه لم يحتك بأصدقاءه ،ولفت إلى أنه يكون قد أصيب بالفيروس من شخص آخر ، كما نفا الاشاعات التي تم تداولها بشأن فراره من مصالح الأمن ،مؤكدا أنه شخص واع وعلى قدر من العلم.



ودعا المعني من مكان تواجده بالحجر الصحي بمستشفى تيبازة المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم وتجنب الخروج من المنازل والاحتكاك ما يعرض للاصابة بهذا الفيروس الخطير.