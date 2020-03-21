بدأت تركيا في استخدام أجهزة جديدة تتمكن من تشخيص فيروس كورونا دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وشرعت في توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.



جاء ذلك في عرض تعريفي قدمته وزارة الصحة التركية حول أدوات مختبرية تستطيع تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، بدأت وزارة الصحة في استعمال أجهزة قادرة على تشخيص الفيروس بشكل سريع دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وشرعت الوزارة في توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.

وقالت الدكتورة ياسمين جوشقون، المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة، إن الكشف السريع عن فيروس كورونا، يشكّل أهمية كبيرة لعزل الشخص عن الآخرين في حال كانت نتيجة تحليل عينته إيجابية.

وأوضحت جوشقون أن الجهاز يعطي نتائج دقيقة، مبيّنة أن الطاقم الطبي يأخذ عينة من أنف أو من فم الشخص المشتبه في إصابته، ومن ثم تُمزج بمحلول خاص ثم تُعرض على جهاز يكشف إن كان مصاباً أم لا.