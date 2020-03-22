تونس: ارتفاع عدد الإصابات إلى 75 و3 وفيات

أعلنت تونس اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة مؤكدة، فيما وصلت الوفيات إلى 3.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت بعد القيام بـ132 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي.

وأوضحت أن الحالات تعود إلى 54 شخصا قدموا من خارج البلاد و21 حالة محلية، مشيرة إلى أن الإصابات تتوزع على 15 ولاية في البلاد.

وأفادت الوزارة بأنه وفي إطار المتابعة الحينية للحالات المشبوهة، تم إخضاع 12395 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 4753 منهم أنهوا فترة المراقبة الصحية.

السيسي: أدعو لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسى: "لم نخف عليكم شيئا بخصوص فيروس كورونا"، مؤكدا أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد.

وصرح بأنه لا توجد مشكلة فى السلع، ولا يوجد مواد غذائية يقل احتياطها عن 3 أشهر، حيث تسائل: "فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟".

وأفاد السيسي بأن الدولة المصرية نفذت جهودا غير مسبوقة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ ظهوره فى الصين.

تمديد حظر التجول في العراق

قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجول في البلاد وتعليق الرحلات الجوية إلى يوم السبت المقبل، في إطار إجراءات مواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، بأنه تم اتخاذ قرار لـ"الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم السبت الموافق لـ28 مارس 2020 في عموم جمهورية العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي استنادا إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي".

كما شملت حزمة القرارات الجديدة "الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى جمهورية العراق لغاية يوم السبت الموافق لـ28 مارس 2020".

وإضافة إلى ذلك قضت الحكومة بمواصلة "تعطيــل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والمؤسـسات التربوية والمدارس لغاية يـوم السـبت".

وسجلت في العراق حتى الآن 233 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بينها 20 حالة وفاة، فيما اتخذت السلطات حزمة إجراءات عاجلة للحد من التنقلات داخل البلاد، بما في ذلك تطبيق حظر التجوال ووقف العمل في المؤسسات وتعليق حركة الطيران مع الدول الأجنبية لمواجهة التفشي.

الأردن يستخدم عقارا لعلاج الملاريا ضد كورونا

بدأت وزارة الصحة الأردنية استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، أحد مشتقات الكلوروكوين، في علاج فيروس "كورونا" المستجد. وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الأردن سيبدأ اليوم باستخدام العقار، الذي يعد من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، في علاج فيروس "كورونا" ضمن دراسة سريرية، وبناء على دراسات أظهرت فاعليته، بالرغم من أن هذه الدراسات ما زالت بحاجة لتجارب أوسع.

وأوضح عبيدات أن العقار له تأثير إيجابي على المرضى إلا أنه ليس علاجا نوعيا، في حين تؤكد الدراسات والتجارب أنه علاج واعد، مشيرا إلى أن العقار كان يستخدم سابقا للملاريا فيما يغدو استخدامه اليوم لحالات الروماتيزم وآلام المفاصل. ولفت عبيدات إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة طلبت السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج "كورونا" بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء. وسيستخدم عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، وفق عبيدات، ضمن بروتوكول علاجي، في وقت أجيز فيه للمرضى المؤكد إصابتهم بالفيروس في المستشفيات الأردنية المعتمدة لعلاج الفيروس فقط. وأكد عدم إمكانية استخدام العقار من قبل بعض المرضى الذين يعانون من أمراض معينة، مشيرا إلى وجود آثار جانبية قليلة للعقار تصل أحيانا إلى تكسر الدم عند بعض المرضى، واعتلال بعض أجزاء العين لدى آخرين، في حين لا يعطى العقار للمرضى الذين لديهم سيرة مرضية أو أمراض مزمنة.

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد المصابين إلى 248

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد إلى 248. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه تم تسجيل 18 حالة إصابة إضافية اليوم، ما رفع عدد الإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 248. ودعت الوزارة جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أصحابها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص بالفيروس أو نفيه. وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، لاسيما التزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، مؤكدة أن أي تهاون في تطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

إجراءات جديدة في سوريا

أعلنت سوريا اليوم الأحد، إجراءات جديدة في سوريا تتعلق بالمواصلات لمكافحة كورونا تطال المدن الرئيسية. وقالت وكالة الأنباء السورية إنه وتطبيقا للإجراءات الإحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا، تم إيقاف باصات النقل الداخلي في حلب وحمص واللاذقية وطرطوس حتى إشعار آخر. وكانت الحكومة السورية قد طلبت إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة بدء من يوم الأحد. واستثنى تعميم رئاسة الوزراء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر. كذلك طلبت رئاسة الوزراء من الوزارات "اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا". ويشمل التعميم "تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن". واستثنى التعميم من تعليق العمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها. وعللت رئاسة الوزراء إجراءاتها تلك بأنها تهدف إلى "تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة".

الاحصائيات عبر العالم

يواصل وباء فيروس كورونا المستجد المعروف علميا باسم كوفيد-19 الانتشار في جميع أنحاء العالم، ويحصد يوميًا آلاف من أرواح البشر، وبالرغم من ظهوره أولًا في الصين وبالتحديد في مدينة ووهان، إلا أن العملاق الآسيوي استطاع السيطرة على الوضع، وهو الأمر الذي فشلت به كل من إيطاليا وإسبانيا.

سجلت المواقع المختصة بحصر أعداد المصابين بفيروس كورونا زيادة كبيرة اليوم، إذ بلغت الأعداد إلى الآن 308,127 مصابا، وأما بالنسبة إلى حالات الوفاة فارتفعت لتصل إلي 13,059 حالة حول العالم، في حين تعافى 93 ألفا و788 شخصًا.

تُعد الصين هي أكثر البلدان تأثرًا من حيث أعداد المصابين برقم يصل إلى 81 ألفا و394 حالة مصابة، تليها إيطاليا بـ 53 ألفا و578 مصابا، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بإجمالي حالات مصابة تصل إلى 26 ألفا و747، تليها في المركز الرابع إسبانيا بـ 25 ألفا و496 حالة، وتختتم القائمة ألمانيا بتسجيل 22 ألفا و364 حالة.

وأما بالنسبة إلى أكثر البلدان تأثرًا من حيث أعداد الوفاة فتتصدر إيطاليا القائمة بـ 4 آلاف و825 حالة وفاة، تليها الصين بـ 3 آلاف و144 حالة، وتأتي إيران في المركز الثالث بألف و556 حالة وفاة، تليها إسبانيا بألف و381 حالة، وتختتم فرنسا القائمة الخماسية بـ 562 حالة.

ألمانيا.. 9 وفيات ونحو 2000 إصابة جديدة

أعلن معهد رويرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم الأحد عن تسجيل تسع وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

روسيا تهب لمساعدة إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي قام بتجهيز 9 طائرات محملة بالمساعدات و100 أخصائي في علم الأوبئة لمكافحة فيروس "كورونا" في إيطاليا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "وفقا لأوامر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اكتملت أعمال تجهيز المجموعة الجوية اللازمة لإيصال الوسائل المخصصة لتقديم المساعدات لجمهورية إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن 9 طائرات شحن من طراز ايليوشن 76 جاهزة للإقلاع في مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع أن مجموعة مكونة من 100 شخص تضم الإخصائيين في مجال علم الفيروسات لديهم خبرة بالتعامل مع الطاعون الإفريقي، والجمرة الخبيثة، مستعدة للتوجه إلى إيطاليا، "تم تجهيز مجموعة من 100 شخص تضم خبراء وزارة الدفاع الروسية في مجال علم الفيروسات والأوبئة، لديهم خبرة كبيرة ومعدات متقدمة لتنفيذ أعمال الفحص والتعقيم".

وأوضح البيان أن أغلب الإحصائيين هم "من الخبراء الرائدين من الذين يتمتعون بخبرة المشاركة في مواجهة تفشي الطاعون الإفريقي، والجمرة الخبيثة، وطوروا لقاحا ضد الإيبولا".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس السبت، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وسجلت إيطاليا، السبت، ارتفاعا جديدا وكبيرا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 793 خلال 24 ساعة.

ارتفاع عدد الإصابات بالسعودية

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين، في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية أمس السبت، في آخر حصيلة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392.

وأكدت الصحة السعودية أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16.

من جهة أخرى، شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، على أهمية التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن الأمر واجب شرعي.

قطر والإمارات تعلنان تطبيق نظام التعليم عن بعد

أعلنت كل من قطر والإمارات، الأحد، بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد، على خلفية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

وأغلقت سلطات الإمارات مؤقتا الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية والمطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب، لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس.

وسجلت الإمارات في آخر حصيلة مساء السبت، 153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتي وفاة.

من جهتها قطر، أعلنت في آخر حصيلة لها السبت، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و17 حالة شفاء من المرض.

وأوضحت أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والبقية تعود لوافدين.

تسجيل 12 إصابة جديدة في الكويت ليرتفع عدد الحالات إلى 188

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 12 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة حتّى الآن إلى 188 حالة".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الإصابات تتوزّع على خمس حالات مخالطة، منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)، أمّا الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى مصر وهي لمواطنة كويتيّة". وذكر أنّ "الحالة السادسة هي مرتبطة بالسفر إلى البرازيل، وهي لمواطنة كويتيّة. أمّا بقية الحالات فسيتمّ الكشف عن تفاصيلها لاحقًا، لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحافي".

10 وفيات و64 إصابة جديدة في إندونيسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، تسجيلها 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.

وأكد المتحدث شفاء 9 مصابين خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.

"كورونا" يصل إلى قطاع غزة

قال مسؤولو صحة فلسطينيون، اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين، كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر، بفيروس "كورونا" في ساعة متأخرة من مساء السبت، وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

إلى ذلك أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، في مؤتمر صحفي، إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي، وأن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

3 إصابات جديدة في سلطنة عمان وارتفاع عدد المصابين إلى 55

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى ​دول الخليج​. وبذلك، يُصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 55 حالة، منها 17 حالة قد تماثلت للشفاء".

تايلاند.. ارتفاع قياسي في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت 188 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية، في تصريح صحفي: "بلغ عدد المصابين في البلاد 599 مصابا منذ بداية تفشي الوباء، وسجلنا اليوم 188 إصابة جديدة".

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة مرتبطة بشكل أساسي بالمجموعة التي أصيبت أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك.

كما لفت الوزارة إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.

السلفادور تعلن حظر التجول لمدة 30 يوما

أعلن رئيس ​السلفادور​ نجيب أبو كيلة "فرض ​حظر التجول​ لمدّة 30 يومًا، للحد من تفشّي فيروس "كورونا".

وزير التجارة الكويتي: الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات كورونا إلى مشكلة غذائية

أكّد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أنّ "الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) إلى مشكلة غذائيّة"

وركّز خلال مؤتمر صحافي، على أنّ "القرارات الأمنيّة والصحيّة لا يجب أن تنعكس على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعمليّة شراء عشوائي وتكديس للسلع"، لافتًا إلى أنّه "كما حصل في إصدار قرار فرض ​حظر التجول​ الجزئي بسبب عدم التزام قلّة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل، قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة، إن لم يتم الالتزام بالسلوك الإعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم".

وأوضح الروضان أنّ "المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع"، منوّهًا بـ"أخذ الحكومة الاحتياطات اللّازمة كافّة للوضع الحالي".

المرصد السوري: 128 حالة بالحجر الصحي

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه عَلِم من مصادر طبيّة موثوقة في كلّ من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأنّ أعداد الحالات الّتي تمّ حجرها صحيًّا نتيجة تفشّي فيروس "كورونا" (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبيّة، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل".

ولفت إلى أنّ "وفقًا للمصادر الطبيّة، فقد فارقت ممرّضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلّا أنّ سلطات النظام السوري الأمنيّة طالبت بالتكتّم الكامل عن الأمر"، مشيرًا إلى أنّ "في مدينة الميادين شرق دير الزور، ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بالفيروس من القوات الموالية لإيران، هم: 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، فيما توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل إنّه نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

ودعا المرصد "منظمة الصحة العالمية"، من أجل "التحرّك والضغط على النظام السوري للكشف عن الحالات المصابة بـ"كورونا" ضمن مناطق سيطرته، حرصًا على سلامة المدنيّين السوريّين المتواجدين هناك".

أردوغان للأتراك: اطمئنوا..

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك للاطمئنان، مؤكدا أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل من أجل خدمتهم لتجاوز الأزمة الصحية التي تسبب بها فيروس كورونا على نطاق عالمي.

وقال أردوغان في كلمة مصورة، نشرت أمس السبت على الصفحات الرسمية له في مواقع التواصل الاجتماعي: "أبناء شعبي العزيز، اطمئنوا.. دولتنا بكافة مؤسساتها، على رأس عملها، وفي خدمتكم".

وأضاف: "إن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة معا، وما عليكم إلا الإلتزام بالقواعد والتعليمات، ولا بد لنا من مواصلة البقاء في منازلنا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 21، والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

واتخذت الحكومة التركية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقييد انتشار الفيروس، فيما استنفرت كافة أجهزة الدولة الصحية لتقديم الخدمات اللازمة.

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد المصابين إلى نحو 9 آلاف

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 8897، فيما قررت الهند فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من الانتشار السريع للفيروس في البلاد.

ورغم إصابة 8897 شخصا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للمصابين يظهر انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة.

الهند تفرض حظر تجول



أعلنت الهند، اليوم الأحد، فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم، في خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول: "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر "كوفيد-19".



ارتفاع عدد الحالات في الفلبين

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 24 شخصا بعد وفاة 6 مصابين، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 380 بعد تسجيل 73 حالة جديدة.

كوبا ترسل فريق طوارئ صحي لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة الفيروس

قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس"كورونا" بناء على طلب منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الفيروس.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوبا فريق طوارئ صحي مؤلف من 52 فردا إلى إيطاليا، التي تعتبر واحدة من دول العالم الغنية.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى الخارج.

وأرسلت هافانا فرقا طبية لحليفتيها فنزويلا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى جامايكا وسورينام وغرينادا.

إسبانيا..400 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

أفادت وسائل إعلام إسبانية بتسجيل نحو 400 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير إخبارية إسبانية مختلفة، تأكيدها اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات رسمية، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت منذ أمس من 1326 حتى 1720 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في إسبانيا من 24926 حتى 28572، حسب تلك التقارير.