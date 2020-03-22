أصاب فيروس كورونا أكثر من 300 ألفا حول العالم، حيث توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حسب أخر الإحصائيات.

"كورونا" يصل إلى قطاع غزة

قال مسؤولو صحة فلسطينيون، اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين، كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر، بفيروس "كورونا" في ساعة متأخرة من مساء السبت، وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

إلى ذلك أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، في مؤتمر صحفي، إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي، وأن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

3 إصابات جديدة في سلطنة عمان وارتفاع عدد المصابين إلى 55

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى ​دول الخليج​. وبذلك، يُصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 55 حالة، منها 17 حالة قد تماثلت للشفاء".

تايلاند.. ارتفاع قياسي في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت 188 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية، في تصريح صحفي: "بلغ عدد المصابين في البلاد 599 مصابا منذ بداية تفشي الوباء، وسجلنا اليوم 188 إصابة جديدة".

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة مرتبطة بشكل أساسي بالمجموعة التي أصيبت أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك.

كما لفت الوزارة إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.

السلفادور تعلن حظر التجول لمدة 30 يوما

أعلن رئيس ​السلفادور​ نجيب أبو كيلة "فرض ​حظر التجول​ لمدّة 30 يومًا، للحد من تفشّي فيروس "كورونا".

وزير التجارة الكويتي: الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات كورونا إلى مشكلة غذائية

أكّد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أنّ "الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) إلى مشكلة غذائيّة"

وركّز خلال مؤتمر صحافي، على أنّ "القرارات الأمنيّة والصحيّة لا يجب أن تنعكس على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعمليّة شراء عشوائي وتكديس للسلع"، لافتًا إلى أنّه "كما حصل في إصدار قرار فرض ​حظر التجول​ الجزئي بسبب عدم التزام قلّة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل، قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة، إن لم يتم الالتزام بالسلوك الإعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم".

وأوضح الروضان أنّ "المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع"، منوّهًا بـ"أخذ الحكومة الاحتياطات اللّازمة كافّة للوضع الحالي".

المرصد السوري: 128 حالة بالحجر الصحي

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه عَلِم من مصادر طبيّة موثوقة في كلّ من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأنّ أعداد الحالات الّتي تمّ حجرها صحيًّا نتيجة تفشّي فيروس "كورونا" (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبيّة، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل".

ولفت إلى أنّ "وفقًا للمصادر الطبيّة، فقد فارقت ممرّضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلّا أنّ سلطات النظام السوري الأمنيّة طالبت بالتكتّم الكامل عن الأمر"، مشيرًا إلى أنّ "في مدينة الميادين شرق دير الزور، ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بالفيروس من القوات الموالية لإيران، هم: 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، فيما توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل إنّه نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

ودعا المرصد "منظمة الصحة العالمية"، من أجل "التحرّك والضغط على النظام السوري للكشف عن الحالات المصابة بـ"كورونا" ضمن مناطق سيطرته، حرصًا على سلامة المدنيّين السوريّين المتواجدين هناك".

أردوغان للأتراك: اطمئنوا..

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك للاطمئنان، مؤكدا أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل من أجل خدمتهم لتجاوز الأزمة الصحية التي تسبب بها فيروس كورونا على نطاق عالمي.

وقال أردوغان في كلمة مصورة، نشرت أمس السبت على الصفحات الرسمية له في مواقع التواصل الاجتماعي: "أبناء شعبي العزيز، اطمئنوا.. دولتنا بكافة مؤسساتها، على رأس عملها، وفي خدمتكم".

وأضاف: "إن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة معا، وما عليكم إلا الإلتزام بالقواعد والتعليمات، ولا بد لنا من مواصلة البقاء في منازلنا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 21، والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

واتخذت الحكومة التركية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقييد انتشار الفيروس، فيما استنفرت كافة أجهزة الدولة الصحية لتقديم الخدمات اللازمة.

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد المصابين إلى نحو 9 آلاف

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 8897، فيما قررت الهند فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من الانتشار السريع للفيروس في البلاد.

ورغم إصابة 8897 شخصا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للمصابين يظهر انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة.

الهند تفرض حظر تجول



أعلنت الهند، اليوم الأحد، فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم، في خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول: "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر "كوفيد-19".



ارتفاع عدد الحالات في الفلبين

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 24 شخصا بعد وفاة 6 مصابين، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 380 بعد تسجيل 73 حالة جديدة.



كوبا ترسل فريق طوارئ صحي لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة الفيروس

قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس"كورونا" بناء على طلب منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الفيروس.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوبا فريق طوارئ صحي مؤلف من 52 فردا إلى إيطاليا، التي تعتبر واحدة من دول العالم الغنية.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى الخارج.

وأرسلت هافانا فرقا طبية لحليفتيها فنزويلا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى جامايكا وسورينام وغرينادا.