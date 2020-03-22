كشف طارق بلباي مدير مستشفى محمد بوضياف بورقلة، عن تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بعجوز في العقد الثامن من العمر وتقطن بقرية عوينة موسى التابعة لدائرة أنقوسة بورقلة.

وكانت العجوز قد أدخلت إلى الحجز الصحي بالمرفق الصحي المذكور نهاية الأسبوع الماضي ، عقب ظهور أعراض الوباء عليها ، أين تم ارسال عينات إلى معهد باستور قبل أن يكشف هذا الأخير صباح اليوم أن النتائج إيجابية، علما أن العجوز قدمت من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك العمرة قبل أسبوعين .