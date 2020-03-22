أعلن الديوان الوطني للحبوب، اليوم الأحد، عن مناقصة عالمية لشراء القمح اللين للتوريد من مناشئ خيارية، حسبما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن متعاملين أوروبيين

وتنص المناقصة على 50 ألف طن لكن الجزائر تشتري عادة كميات أكبر بكثير عن الحجم الاسمي المقرر سلفا في مناقصاتها. وأضاف ذات المصدر، أن المناقصة تغلق يوم الثلاثاء 24 مارس، على أن تبقى العروض سارية حتى الأربعاء 25 منه.

وتطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من البلدان الموردة الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من جوان وبين السادس عشر والثلاثين منه.