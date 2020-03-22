أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية تيزي وزو عن امتثال الحالة الأولى المؤكد إصابتها بفيروس كورونا للشفاء، حيث ينتظر أن يغادر المستشفى اليوم الأحد.

وكان المواطن المعني قد خضع للحجر الصحي بمستشفى عزازقة منذ أسبوعين، وتماثل للشفاء تماما .

من جهة أخرى، تأكدت رسميا إصابة مواطن يبلغ من العمر 32 سنة بفيروس كورونا مثلما أكدته نتائج التحاليل بمعهد باستور حيث يخضع المعني للحجر الصحي بمستشفى عين الحمام، ليصل عدد الإصابات المؤكدة بالولاية إلى 7 حالات.

وفي سياق متصل، أعلن رسميا عن الشروع في إجراء تحاليل الإصابة بفيروس كورونا ابتداء من بعد غد الأربعاء بكلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، في حين أن لجنة من معهد باستور لم تنتقل إلى جامعة تيزي وزو للإشراف على العملية مثلما كان مقررا صباح اليوم الأحد .