أعلنت التنسيقية الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اليوم الأحد، عن إحالة ملف الناشط السياسي كريم طابو غدا الإثنين أمام محكمة الجنح بالقليعة في قضية أخرى.

وتفاجأت هيئة دفاع المنسق الوطني للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، قيد التأسيس، من برمجة محاكمة كريم طابو دون سابق انذار غدا أمام محكمة القليعة في القضية الأولى التي أوقف فيها واستفاد من الافراج المؤقت قبل أن يعتقل مرة أخرى في ملف آخر والذي حوكم فيه منذ أيام وكان من المرتقب أن يغادر السجن يوم الخميس المقبل.