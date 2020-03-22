داهمت ظهر اليوم فرقة الرقابة التابعة لمديرية التجارة مرفوقة بعناصر فرقة الدرك الوطني ببشار مخزنا تابع لإحدى المطاحن، لحجز 52.1 طن من مادة الفرينة المدعمة ببشار، تبين أن صاحبها كان يقوم ببيعها بسعر غير شرعي.

تشير المعطيات التي حصلت عليها "الخبر" إلى أن هذه المداهمة تمت بعد استغلال معلومات مؤكدة وثابتة عن وجود متعامل اقتصادي يقوم ببيع مادة الفرينة المدعمة ذات الاستهلاك الواسع بسعر غير شرعي، قبل أن تفضي التحقيقات إلى أن هذا المتعامل وهو صاحب المطحنة كان يقوم بإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية عبر بيعها للمستهلك مباشرة بسعر غير شرعي.

واستنادا لنفس المصادر فإن العملية تمت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، حيث أفضت المداهمة إلى حجز حوالي 50 طن من مادة الفرينة من حجم 25 كيلوغرام، وحوالي 1,2 طن من حجم 10 كيلوغرام.

واللافت في عملية الحجز هذه أن التحقيق الأولي بيّن أن صاحبها مسجل ضمن البطاقة الوطنية للغشاشين في أواخر ديسمبر 2019، حيث لم تكشف ذات المصادر ما إذا تم توقيفه أم لا، إلا أن ذات المصادر تحدثت إلى أن الفرينة المحجوزة ستخضع للإجراءات المعمول بها تجاريا.

وأشار مصدر مسؤول من مديرية التجارة إلى أن العملية هذه تأتي تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد والوزارة الوصية، مشيرا إلى أن العمل جار لمحاربة كل الظواهر غير الشرعية في المعاملات التجارية التي من شأنها إثقال كاهل المواطن في ظل هذه الظروف التي تحياها البلاد.