أعلن مجلس الدولة، في بيان له اليوم الأحد، أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 26 مارس 2020 الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة وكذا الجلسة المقررة يوم الخميس 2 أفريل 2020 الخاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاث إلى تاريخ لاحق، وهذا بالنظر إلى المستجدات الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس أن هذا التأجيل يأتي "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وعملا بتعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون استشارة".