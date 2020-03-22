تبرعت شركة "ماما" بكميات كبيرة من منتجاتها من العجائن ذات الاستهلاك الواسع لتوزيعها على العائلات المعوزة بالبليدة، وذلك في إطار الهبة التضامنية التي تشهدها الولاية خلال الأزمة الصحية التي ألمت بالبلاد، حسبما علم اليوم الأحد من نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار جهود تضامن جميع الجزائريين في مواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) الذي يعد واجبا وطنيا قامت شركة "ماما" بالبليدة بتقديم أول هبة تتكون من 20.000 كيس كسكسي و 40.000 كيس من المعكرونة و 20.000 كلغ من السميد للسلطات المحلية لولاية البليدة لتقوم بدورها بتوزيعها على العائلات المعوزة عبر إقليم الولاية.

وتعهدت الشركة بالوقوف مع الحكومة والشعب في مكافحة فيروس كورونا وتخطي هذه الأزمة بتقديم الدعم للعائلات المعوزة من خلال تقديم تبرعات طيلة فترة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى بذل أقصى ما في وسعها لتجنب أي احتمال لنقص منتجاتها الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

كما التزمت بالمساهمة في محاربة المضاربة في أسعار السلع واحتكارها من خلال شطب بشكل دائم من قائمة زبائنها كل الموزعين الذين يقومون بالمضاربة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مؤكدة عدم الزيادة في أسعار منتجاتها طيلة فترة الأزمة.

من جهة أخرى، ذكر المصدر جميع المواطنين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم والمحيطين بهم حفاظا على الصحة العمومية .