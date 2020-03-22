تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت من حجز 1.052 قنطار من القمح اللين المدعم كانت موجهة للبيع كأعلاف للحيوانات وتوقيف 4 أشخاص خلال عمليتين منفصلتين، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضحت ذات المصالح أنه بناء على معلومات مفادها أن كميات من القمح اللين المدعم يقوم أشخاص بإعادة بيعها في حالتها الأصلية، تمكن أفراد الفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني بعين الحديد وفرندة، من ضبط هذه الكمية على متن ثلاثة (3) شاحنات من الوزن الثقيل على مستوى الطريق الوطني رقم 14.

وقد تبين أنه تم إضافة لهذه البضاعة بعض المواد بنسبة قليلة وهذا لغرض تمويهها وتغيير لونها وبيعها كأعلاف، وفق نفس المصدر.

وقد تم تسليم هذه المادة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بفرندة وعين الحديد مع مواصلة التحقيق في القضية، كما أشير إليه.