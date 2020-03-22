توفي اليوم شيخ ثمانيني وعون تمريض بمستشفى فرانتز فانون، كشفت المعلومات الأولية، أن أسباب الوفاة ظهور عليهما أعراض وباء " كورونا "، وأنه ينتظر نتائج التحاليل المخبرية، لتأكيد سبب الوفاة بالفيروس القاتل من عدمه .

وأفادت معلومات " الخبر "، أن مصلحة استقبال الحالات المشبوهة بأعراض المرض الفيروسي، استقبلت أمس حالة ثانية لأحد أفراد الشيخ المتوفي، للشك في إصابته بالمرض أيضا.

وفي السياق، أقدم أعوان الأمن عصر اليوم، على تعليق حركة السير بقلب مدينة البليدة، بالمحور المعروف بباب السبت، أين انتشرت قوات الشرطة بوسط الطريق، ومنعت مرور السيارات، في حين شهدت محاور أخرى، مثل شارع الورود و أحياء شعبية ببلديات الولاية، انتشارا ملفتا لعناصر ودوريات الأمن، داعين المواطنين إلى التزام ببيوتهم .