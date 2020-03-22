علمت الخبر من مصادر رسمية أن الشاب المصاب بفيروس كورونا بن غربال سمير البالغ من العمر 32 سنة المنحدر من بلدية الحاجب قد سلم نفسه لمصالح الأمن بعين تموشنت .

ومعلوم أن هذا الشاب الذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا وكان يرقد بمستشفى احمد مدغري بعين تموشنت قد فر بتاريخ 20 مارس الماضي إلى وجهة مجهولة واعتقد الجميع أنه سيتوجه إلى مسقط رأسه ببلدية الحاجب حيث بادر رئيسها بنشر إشعار تم تداوله على نطاق واسع من أجل توقيقه .

وقد عاشت ولاية بسكرة في الساعات الماضية حالة استنفار في أوساط المصالح الأمنية وحالة خوف وذعر لدى المواطنين الذين ناشدوا عبر الفايسبوك من أجل الإبلاغ عنه .