ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 201 حالة منها 17 حالة وفاة.

وكشفت لجنة متابعة تفشي وباء كورونا، عن الحصيلة الجديدة لانتشار وباء كورونا في بلادنا

وحسب آخر الأرقام بلغ عدد المصابين 201 حالة بعد أن كان 139 حالة أمس، يعني بارتفاع بلغ 60 حالة خلال يوم واحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 17 حالة بعد أن كان 15 حالة أمس.

وتحصي ولاية البليدة أكبر عدد من المصابين بـ 110 حالة وأيضا عدد الوفيات بـ 8 حالات.

وبخصوص المتوفيين اليوم، قالت اللجنة أن الأمر يتعلق بمغتربين اثنين في كل من بجاية وخنشلة، وأضافت أنه يتم حاليا اجراء 340 تحليل على مستوى معهد باستور.