خصصت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 53 مؤسسة فندقية لفائدة 6.515 مسافر عائد إلى أرض الوطن وهذا لإجراء الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا، حسب ما أورده يوم الأحد بيان للوزارة.

وتندرج هذه الإجراءات الخاصة بالمواطنين الجزائريين الذين كانوا عالقين في مختلف دول العالم وتم نقلهم إلى أرض الوطن من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار المخطط العملياتي المتعدد القطاعات المسطر للوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، تجدد وزارة السياحة "استعدادها وتجندها المطلق لإنجاح هذه العملية الوطنية النبيلة التي أقرتها السلطات العليا في البلاد".