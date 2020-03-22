أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الأحد عن إجلاء 7.515 مواطنا جزائريا قدموا من عدة عواصم و مدن عبر العالم نحو الجزائر منذ الأربعاء الماضي عن طريق النقل الجوي والبحري والبري في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

في هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية أن هؤلاء الأشخاص تم إجلاؤهم نحو الوطن من خلال "21 رحلة جوية ورحلتين بحريتين" مضيفة أن " 7 فنادق عمومية و 44 فندقا خاصا إضافة إلى 5 منشآت عمومية (إحياء جامعية ودور شباب ومراقد) تم تخصيصها لاستقبالهم خلال فترة الحجر الصحي.

وقد تم نقل هؤلاء نحو أماكن الحجر الصحي بواسطة "800 وسيلة نقل للمسافرين" حسب ذات المصدر الذي أوضح أن "220 وسيلة نقل أخرى " تم تعبئتها لنقل مستلزماتهم إضافة إلى ممثلين عن مختلف الأسلاك يقدر عددهم بـ 12.100 شخص".

وحسب البطاقية الشاملة لعملية الإجلاء التي أرسلتها وزارة الداخلية فإن 1119 مسافر وصلوا الخميس الماضي جوا على الرحلة " باريس -الجزائر (250 مسافر ثم 301 مسافر ) و مارسيليا-وهران (162 مسافرا) و ليون-وهران (98 مسافرا) والدار البيضاء المغربية-تلمسان (81 مسافرا) و دبي-الجزائر (299 مسافرا)".

وحسب الوزارة فإن 1977 مسافر حلوا بأرض الوطن الجمعة الماضي و1281 آخرون وصلوا أمس السبت وعليه فإن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم جوا خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 مارس الجاري بلغ 4449 مواطنا جزائريا مضيفة ان 1389 مواطنا تم أيضا إجلاؤهم نحو الوطن بحرا خلال نفس الفترة أي بـ 643 مسافرا قدموا من اليكانت نحو وهران و 746 مواطن من مارسيليا نحو الجزائر العاصمة.

وفيما يتعلق بعملية الإجلاء برا أشارت وزارة الداخلية إلى مجموع 1677 مسافرا دخلوا الجزائر خلال الفترة بين 18 مارس إلى 21 مارس قادمين من تونس من خلال التوزيع التالي " 250 شخص بمدينة الوادي و 775 نحو مدينة الطارف و300 شخص نحو سوق أهراس و 352 نحو مدينة تبسة" وجهوا جميعهم نحو أماكن الحجر الصحي تمت تهيئتها خصيصا لهذا الظرف.