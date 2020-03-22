تمكن أعوان لمديرية التجارة لولاية مستغانم اليوم من حجز كمية هامة من مواد التزيين والتطهير .

وحسب تصريحات غالي سيد أحمد رئيس مصلحة ملاحظة السوق فإن تحرك الأعوان المراقبة جاء إثر بلاغ من مكتب جمعية حماية المستهلك عن وجود ورشة لصناعة مواد التجميل تبيع مواد التطهير منتهية الصلاحية والتي كثر الطلب عليها هذه الأيام، حيث ضبطت فرق التفتيش 68 برميلا بسعة 25 كلغ للبرميل من مادة أولية تدخل في صناعة العطور منتهية الصلاحية.

وفي نفس العملية، تمكن الأعوان من حجز 152 صندوق به 24 وحدة لمطهر (جال ألكوليك) غير مطابقة للمعايير المعمول بها، إضافة إلى 20 اسطوانة للوسم تعود إلى سنة 2016م.