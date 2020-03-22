علمت "الخبر" من مصادر طبية ارتفاع عدد الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس وإلى غاية مساء يوم الأحد إلى خمسة أشخاص ، في أعقاب وصول حالتين كانت قد ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا متعلقتين بشاب وشيخ ينحدران من بلدية لمطار غربي عاصمة الولاية.



ووفقاً لما أكدته ذات المصادر فإن الحالتين الأخيرتين سبق لأصحابها وأن احتكوا بمغترب كان في زيارة عائلية خلال الفترة الممتدة ما بين 05 إلى 15 مارس الجاري بمدينة سيدي بلعباس ، مع الإشارة إلى تلقي ثمانية أفراد من نفس العائلة لتعليمات صارمة تقضي بضرورة الخضوع إلى الحجر العائلي على الفور، بعدما تقربوا صوب المصالح الاستشفائية للاستفادة من المعاينة الطبية على خلفية ظهور بعض الأعراض على وضعهم الصحي.



يذكر أن الجناح المخصص للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس يتضمن وإلى غاية مساء يوم الأحد على حالة إصابة مؤكدة واحدة ، كان قد تم ضبطها بشكل رسمي مساء يوم الخميس الفارط.