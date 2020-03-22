أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الإدارة الأمريكية بصدد إعداد خطة إنقاذ للقطاعات الاقتصادية التي طالتها تداعيات وباء كورونا تشمل مساعدات تصل قيمتها إلى 4.000 مليار دولار.

وأفاد الوزير في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن العمل جار على بلورة التدابير المتضمنة في الخطة بتنسيق مع بنك الاحتياطي الفدرالي "لتخصيص نحو أربعة آلاف مليار دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد".

ويمثل المبلغ الذي أعلن عنه الوزير منوشين نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة التي تعاني من تداعيات كورونا المستجد إذ تم إغلاق العديد من المؤسسات الاقتصادية وتسريح العمال وإغلاق المدارس، فيما يحاول الملايين من الأمريكيين التأقلم مع إجراءات عزلهم في المنازل.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد استأنفوا أمس السبت مفاوضاتهم مع البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق حول هذه الخطة الضخمة الهادفة إلى احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "نحن نعد تدابير لم يشهدها أحد من قبل".

وأضاف "نعمل بسرعة لتمرير قانون جديد سيقدم دعما كبيرا للشركات الصغيرة والصناعات المتضررة وتوجيه أموال بشكل مباشر إلى الأمريكيين العاملين والى العائلات التي تعمل بجد.