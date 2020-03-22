دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الأحد جميع مديري الصحة والسكان ومديري المؤسسات الصحية والمؤسسات تحت الوصاية إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح صحفي يخص الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة – في مراسلة لمديري الصحة – أن الناطق الرسمي للهيئة العلمية المنصبة لهذا الغرض "المخول الوحيد" لإعطاء المعلومات المتعلقة بذات الموضوع.

وأوضح نفس المصدر أنه "من أجل ضمان المصداقية والتحكم في المعلومة المتعلقة بوباء كورونا المستجد، تم يوم 21 مارس 2020 تنصيب هيئة علمية برئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفة بمتابعة تطور وضعية وباء فيروس كورونا المستجد، كما تم خلالها تعيين المدير العام للوقاية، بصفة الناطق الرسمي والمخول الوحيد لإعطاء المعلومات المتعلقة بالوضعية الوبائية السابقة الذكر".

وأشارت الوزارة إلى أنه "على هذا الأساس، ندعو جميع مديري الصحة والسكان ومديري المؤسسات الصحية والمؤسسات تحت الوصاية إلى الالتزام بهذا القرار وأن يمتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح صحفي يخص هذا الموضوع".