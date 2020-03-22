أعلنت إسبانيا اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وقالت الحكومة الإسبانية إنها "ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة الوباء العالمي كورونا وحذرت من أن" الأسوأ لم يأت بعد" وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقارب 25 ألف حالة .



ولم يظهر ما يشير إلى أي تباطؤ في تفشى الفيروس في ثاني أكثر دول أوروبا تضررا منه بعد أن قفز عدد حالات الوفاة أكثر من 300 حالة عن يوم الجمعة.

وامتلأت وحدات الرعاية المركزة عن آخرها في بعض المستشفيات، حسب التقارير الإعلامية.



وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في إفادة صحفية " لم نتلق بعد وطأة أقوى وأكثر الموجات ضررا و التي ستختبر قدراتنا المادية والمعنوية لأبعد حد بالإضافة إلى روحنا كمجتمع".



وقال سانتشيث "إن إسبانيا لم تمر بمثل هذا الموقف الصعب منذ حربها الأهلية التي دارت فيما بين عامي 1936 و1939 والتي لقي خلالها نحو نصف مليون شخص حتفهم".

وأوضح إن حكومته تعمل على خطط لإنتاج المعدات اللازمة لمكافحة كورونا في إسبانيا مثل الكمامات .



وأعلنت حكومته اليسارية قبل أسبوع حالة الطوارئ في كل أنحاء إسبانيا لمدة 15 يوما ومنعت خروج الناس من بيوتهم إلا للضرورة.