تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الحجر، 12 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة ،اليوم الأحد، من حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد تعقيم كانت موجهة للمضاربة.



وأوضحت مصادرنا أنه بناء على معلومات مفادها وجود شخص يقوم بتخزين مواد غذائية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك بأحد المخازن ببلدية عين الحجر، تم تشكيل دورية تنقلت إلى المكان حيث تم توقيف أكثر من شخصين يقومان بتخزين السلع وتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الحجر.