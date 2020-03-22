خلف، صباح اليوم ، حادث مرور مميت ، قتيلان وثلاثة جرحى بالطريق الوطني رقم 06 تحديدا بالطريق الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض بمفترق طرق بلدية سيدي أحمد التابعة لدائرة عين الحجر جنوب مقر عاصمة الولاية سعيدة ، وتعود وقائع الحادث إلى إصطدام سيارة سياحية من نوع (بيجو 504) تحمل ترقيم ولاية سعيدة مع شاحنة من الوزن الثقيل من نوع (جي أم سي) تحمل ترقيم ولاية الجزائر العاصمة .



من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الضحايا لتلقي الإسعافات اللازمة بالقطاع الصحي لدائرة عين الحجر والجثث إلى المصلحة المختصة بالمؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري بسعيدة حسب بيان خلية إعلام مديرية الحماية المدنية لولاية سعيدة في حين فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث المأساوي .



و حسب مصدر مقرب من العائلة، ينحدر القتيلان وجميع الجرحى من بلدية مولاي العربي التابعة لدائرة عين الحجر بسعيدة حيث حول سائق السيارة إلى إستعجالات المستشفى الجامعي حساني عبد القادر بولاية سيدي بلعباس بسبب إصابة خطيرة .