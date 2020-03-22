أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري في الجزائر العاصمة ايتوزا، عن تخصيص حافلات لنقل عمال قطاع الصحة من وإلى مقر عملهم ابتداء من يوم غد الاثنين، لتسهيل التحاقهم بمراكز العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت "إيتوزا" في بيان لها، إن "إظهار البطاقة المهنية للعاملين في قطاع الصحة، شرط لركوب الحافلات"، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه يمنع منعا باتا على الآخرين ركوب هذه الحافلات.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحافلات تنطلق ابتداء من يوم غد الاثنين 23 مارس على الساعة السادسة صباحا من 10 محطات بالجزائر العاصمة، وهي كالتالي:

- محطة 1 ماي نحو كل من زرالدة، دويرة، بئر توتة، براقي، الكاليتوس، الرغاية.

- محطة ساحة الشهداء نحو كل من زرالدة عبر شوفالي، زرالدة عبر سطاوالي، دويرة، بئر توتة، براقي، الحراش عبر زميرلي، باش جراح عبر بارني.

- محطة بن عكنون نحو كل من 1 ماي، زرالدة، دويرة عبر بابا حسن، براقي، باش جراح، بئر توتة.

- محطة الحراش نحو كل من 1 ماي، الكاليتوس، براقي.

- محطة عين طاية نحو كل من رويبة و حسين داي وصولا إلى 1 ماي، الحراش، ورويبة عبر الطريق الوطني رقم 5 وصولا إلى ماي.

- محطة الكاليتوس نحو كل من 1 ماي مرورا بالحراش، وبن عكنون.

- محطة درقانة نحو كل من 1 ماي، و الحراش.

- محطة زرالدة نحو كل من 1 ماي، وبن عكنون، وساحة الشهداء.

- محطة رويبة نحو كل من 1 ماي، و الحراش.

- محطة براقي نحو 1 ماي.