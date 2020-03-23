توجد الكثير من العائلات ومسافرون جزائريون عالقين في عدة مطارات عربية وغربية، من بينها مطارا الدوحة في قطر ودبي بالإمارات العربية المتحدة، عقب رحلات قادتهم إلى هذه البلدان لظروف مختلفة، ولم يتمكنوا من العودة إلى الجزائر بسبب توقف رحلات شركات الطيران على إثر تفشي وباء كورونا. ومن بين هؤلاء عائلة من الجزائر العاصمة، مكونة من الأم وابنها وابنتها، وهي عالقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في منطقة سان لوي، قرب ميسيسيبي. ولم تتمكن العائلة، التي كانت تتواجد هناك لأسباب استشفائية، من العودة إلى أرض الوطن. ويناشد هؤلاء السلطات العليا التدخل وتمكينهم من العودة لأهاليهم في الجزائر. يذكر أن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية على علم بهذه الوضعية وهي تبحث عن الصيغة لإيجاد حل لها.