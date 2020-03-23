تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة . وتشير آخر إحصاءات يوم الإثنين بشأن المرض، الذي تحول بالفعل إلى وباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية:الارتفاع رغم الإجراءات التي اتخذتها الدول.

إندونيسيا: وفاة ستة أطباء وشبه الطبيين بكورونا

أغلقت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة اليوم الإثنين في بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا في أكبر مدينة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن 465 ألفا من أفراد الشرطة في أنحاء إندونيسيا سيقومون بتفريق أي تجمعات من أجل السلامة العامة.

وقدم الرئيس جوكو ويدودو اليوم الإثنين تعازيه بعد أن أعلنت نقابة طبية وفاة ستة من الأطباء والممرضين بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح مستشفى للطوارئ في موقع القرية الرياضية التي بنيت لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2018 "أود أن أشكرهم على عملهم الشاق وعلى تفانيهم في مواجهة كوفيد-19".

وأكدت إندونيسيا أن العدد الإجمالي للإصابات فيها وصل إلى 514 والوفيات إلى 48.

والحالات مركزة بالأساس في جاكرتا التي أقر حاكمها يوم الجمعة بأن الفرق الطبية تعمل فوق طاقتها بالفعل.

مساعدات قطرية عاجلة لقطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الإثنين، أن الأمير القطري تميم بن حمد الثاني وجه بتقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة خلال فترة ستة أشهر، للمساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، 4 منها في الضفة، و2 في قطاع غزة، ليصل عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 59 حالة، 17 منها شفيت من المرض. وكان رئيس الوزراء في الأراضي الفلسطينية، محمد أشتية، أعلن حالة الطوارئ، ومنع مغادرة المنازل اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء الأحد ولمدة 14 يوماً. وقال أشتية خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن التنقل بين المدن في الضفة الغربية ممنوع نهائياً، باستثناء الحالات الطارئة. كما أصدر أمراً بمنع العمال الفلسطينيين، من الوصول الى المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. كما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا، أمس الأحد، بالعفو عن سجناء أمضوا نصف مدة عقوبتهم في قضايا جنائية، وذلك في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا

أربع وفيات جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية ليل أمس الأحد عن أربع حالات وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وإصابة 33 آخرين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر خالد مجاهد، أن الوباء ظهر في 24 محافظة، من بين 27 من محافظات البلاد.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة في مصر 14 حالة، وإجمالي المصابين 327 حالة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن ضابطا كبيرا في الجيش، توفي متأثرا بإصابته بالفيروس.

رتفاع عدد الإصابات في ألمانيا

أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الإثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.

وكان عدد الإصابات المؤكدة يوم الأحد 18610 إلى جانب 55 وفاة. وحذر المعهد يوم الأحد من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

الكويت تسجل أصابة واحدة جديدة

أعلنت الحكومة الكويتية عن تسجيل إصابة واحدة جديدة لسيدة كويتية، مما يرفع عدد الإصابات في الدولة إلى 189.

تونس تعلق العمل الحضوري

قررت السلطات التونسية تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حتى الرابع من أفريل المقبل، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالحجر الصحي العام على كامل البلاد.

الصين ترصد 39 حالة "مستوردة"

أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابة "محلية"، لكنها رصدت 39 حالة "مستوردة"، مع 9 وفيات جميعها في مدينة ووهان وسط البلاد التي كانت مصدر تفشي الفيروس.

كوريا الجنوبية تسجل أدنى عدد من الإصابات

سجلت كوريا الجنوبية أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فيفري، حيث بلغت اليوم الإثنين 64 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 110 حالات.

الكشف عن 12 حالة إصابة في أربيل العراقية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كورديستان العراق عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

721 إصابة في تايلاند

كشفت تايلاند عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 721 بعد تسجيل 122 حالة جديدة.

الفلبين تؤكد 16 حالة جديدة

أكدت الفلبين ارتفاع عدد الإصابات إلى 396 بعد تسجيل 16 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 33 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

الهند تعلن عن إصابات جديدة

قالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 7، وعدد الإصابات إلى 415.

السعودية تفرض حظر التجول

كشفت السعودية في وقت متأخر من ليل الأحد عن فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة يوميا من السابعة مساء، ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس.

الإمارات تدعو مواطنيها إلى التزام المنازل

طلبت وزارة الداخلية وهيئة الطوارئ في الإمارات العربية من المواطنين والمقيمين الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين.