كشف الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، إلى تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وجاء في بيان الديوان تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أنه "تبعا للارتفاع الفاحش في أسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الأسبوع الفارط، عمد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم إلى تموين السوق الوطني بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار".

وأضاف ذات البيان، أن هذه "العملية التي انطلقت في 19 مارس 2020 والتي لا تزال مستمرة شملت تزويد أسواق 21 ولاية منها 14 سوق جملة، إضافة إلى استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي، بسعر تراوح ما بين 30 و40 دينار للكيلوغرام الواحد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد ضخ الكميات المخزنة في الأسواق".

ودعا الديوان الوطني، كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن، إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، علما أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول خلال هذه الأيام، فضلا عن أن الكميات المحزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الأساسية لعدة شهور.

كما تعهد الديوان في ذات البيان، بأن "جل كوادره وإطاراته سيظلون ساهرين على ضبط السوق وكسر الاحتكار والمضاربة إلى غاية تجاوز هذه المحنة الوطنية، ويدعو المستهلكين والمجتمع المدني إلى الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".