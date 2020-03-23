دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثني عشر مخبأ للإرهابيين وقنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة و 264 شخصا بجانت وحجزت تجهيزات التنقيب عن المعادن ومخدرات، كما أوقفت مهاجرين غير شرعيين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بباتنة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 مارس 2020، إثنى عشر (12) مخبأ للإرهابيين وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى ألبسة وأغراض مختلفة.

وأضاف ذات أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بجانت ، أوقفت مئتان وأربعة وستين (264) شخصا وحجزت إثنى عشر (12) مطرقة ضغط وستة عشر (16) مولدا كهربائيا وشاحنة (01) محملة بخليط الحجارة وخام الذهب، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (11891) قرصا مهلوسا، وذلك إثر دوريتين منفصلتين قرب الحدود لولايتي تبسة والوادي.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالشلف، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم ( 9.5 ) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف خمسة وعشرين (25) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وجانت.

وكانت مفرز للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، قد أوقفت، يوم 20 مارس 2020، (01) عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية بباتنة ، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بالمدية.