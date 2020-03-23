قررت محكمة القليعة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الناشط السياسي كريم طابو إلى السادس أفريل المقبل، وجاء بناء على طلب المحامين.

وقالت التنسيقية الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين، اليوم الإثنين، أن محكمة القليعة ، كانت قد برمجت القضية التي حوكم بشأنها طابو أول مرة بتاريخ 11 سبتمبر، وكان الناشط السياسي قد احتجز في سجن القليعة قبل الإفراج عنه يوم 25 من الشهر نفسه. ليتم توقيفه مرة أخرى في القضية التي حوكم بشأنها يوم 4 مارس الجاري على مستوى محكمة سيدي امحمد، التي أصدرت ضده حكما بالسجن لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة، يكون قد استنفدها يوم 26 من الشهر الجاري ليستفيد من الإفراج.

ومن المقرر أن تجري محاكمة رئيس جمعية "راج" عبد الوهاب فرساوي اليوم الإثنين أمام محكمة سيدي امحمد ، وكذلك محاكمة الناشط زهير كدام أمام محكمة بئر مراد رايس.