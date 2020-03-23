دعت وزارة الاتصال، وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة إلى التقيد والالتزام بنشر المعلومة المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" من وزارة الصحة ومصالحها، لتفادي التهويل وسط المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وسائل الإعلام مدعوة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه بلدنا إلى التقيد بنشر المعلومات المتعلقة بتطور وباء كورونا والوضعية الصحية المرتبطة به من وزارة الصحة ومن الهيئة العلمية المنصبة مؤخرا.

وحذرت الوزارة من أن "كل ما سينشر خارج هذا المصدر سيعتبر تهويلا وتغليطا متعمدا مضرا بالمواطنين وبالرأي العام عموما يتحمل صاحبه المسؤولية القانونية والتبعات القضائية الصارمة".