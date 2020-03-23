أكدت، اليوم الإثنين، تحاليل عينات ثلاث حالات مشتبه بها في ولاية تيسمسيلت سلامتها من الإصابة بفيروس كورونا في انتظار نتائج تحاليل حالة أخرى رابعة مشتبه بها تم وضعها تحت الحجر الصحي السبت الماضي.

وأفاد مصدر موثوق لـ"الخبر"، أن الأمر يتعلق بامرأتين تم عزلهما الأسبوع الماضي على مستوى مستشفى برج بونعامة وامرأة أخرى وضعت تحت الحجر الصحي بمستشفى ثنية الحد وإلى غاية اليوم تحصي ولاية تيسمسيلت منذ انتشار الوباء حالة إصابة واحدة مؤكدة موجودة على مستوى عاصمة الولاية منذ الثلاثاء الماضي .