دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط إلى ضرورة الذهاب نحو حجر صحيّ للمواطنين بكافة البلاد بهدف الحد من انتشار وباء كورونا.

وأوضح الدكتور مرابط للإذاعية الوطنية أن الاقتداء بالدول الأخرى خاصّة الصين بوضع المواطنين في حجر صحيّ كامل و حازم بطريقة متدرجة ومنظمة على أن يكون هذا الإجراء مرفوقا بعمليات فحص واسعة للحالات المشبوهة وعزل المصابين للتمكن من الحد من انتشار الوباء.

و قال إلياس مرابط أنه يتوجب الذهاب بسرعة نحو اتخاذ قرارات صارمة للحد من تنقل المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا ونقل العدوى من منطقة إلى أخرى داعيا في ذات الوقت المواطنين إلى تفادي التنقل لحماية أنفسهم من الإصابة بهذا المرض. كما أكّد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط ضرورة دعم قطاع الصحّة خاصّة بالمواد الصيدلانية الضرورية في أقرب الآجال واستعمال الوسائل المتوفرة لدى المؤسسات الاستشفائية بعقلانية والعمل بإجراءات استباقية لمواجهة وباء كرونا فيروس بالجزائر.