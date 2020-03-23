تستعد الجزائر وجيرانها من دول المنطقة المغاربية لحملة مكافحة مبكرة ضد اجتياح محتمل للجراد الصحراوي ابتداء من أكتوبر القادم، حسب ما أفاد به مسؤول سامي بمكتب منظمة التغذية و الزراعة الفاو بالجزائر في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية .

وحسب معطيات الأرصاد الجوية المتاحة لدينا ،هناك احتمال كبير بأن الجراد، الذي دمر المحاصيل بشرق إفريقيا، سيغزو دول غرب إفريقيا في جوان قبل أن يصل إلى دول شمال إفريقيا خلال أكتوبر، يقول الدكتور محمد الأمين حموني، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية (غرب و شمال غرب إفريقيا) التابعة لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

و تابع حموني يقول "رغم أن الوضع هادئ للغاية إلى حد الآن، فإننا نستعد لمواجهة وصول أسراب الجراد "، مؤكدا أن التعبئة المبكرة لمكافحته ستقلل من المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة في المنطقة.