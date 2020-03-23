سجلت ولاية تيزي وزو، اليوم الإثنين وفاة رجل بمستشفى مدينة بوغني يبلغ من العمر 72 سنة ينحدر من بلدية عين الزاوية يقيم بفرنسا مصاب بداء كورونا فيروس .

وحث رئيس بلدية بوغني الذي أعلن عن الوفاة في فيديو بث على "الفايسبوك" سكان بوغني للبقاء في ديارهم لتفادي إصابتهم بهذا المرض . كما كشف رئيس ذات البلدية من خلال نفس الفيديو أيضا تسجيل بلدية بوغني إصابة طبيبة بهذا الداء وهي الآن في الحجر الصحي .

وفي نفس السياق، تشهد أغلبية مدن ولاية تيزي وزو التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم لاسيما مع قرار الوالي بغلق المقاهي والمطاعم ومنع وسائل النقل المختلفة من النشاط حيث تحولت شوارع عاصمة الولاية تيزي وزو والمدن الأخرى بالولاية إلى مدن أشباح خالية من السكان حيث بقيت المخابز والصيدليات إلى جانب محلات بيع المواد الغذائية و الخضر و الفواكه مفتوحة لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم الضرورية .