تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من حجز 26 قنطارا من مادة السميد الموجهة للمضاربة وكمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية حسب ما علم اليوم الإثنين من ذات الهيئة النظامية.

وأوضحت ذات المصالح أن هذه العملية التي أطرها أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف تندرج في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لافتة إلى أنه تم القيام بها بعد ورود معلومات تفيد بأن صاحب مستودع يقوم بالمضاربة والاحتكار في مادة السميد.

وإثر استصدار إذن بالتفتيش من طرف الجهات المختصة تم تفتيش المستودع حيث تم العثور على 26 قنطارا من مادة السميد، يضيف نفس المصدر، الذي أشار إلى أن مجموعة الدرك الوطني تمكنت أيضا عند مراقبتها لبعض المحلات والسلع المتواجدة بها من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت موجهة للاستهلاك.

و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف في حق المتورطين و إحالته على الجهات القضائية المختصة.