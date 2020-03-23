قررت مصالح ولاية البليدة منع التنقل بواسطة الدراجات النارية ابتداء من تاريخ اليوم الإثنين 23 مارس كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، وفقا لما جاء في تعليمة صادرة عن مديرية التنظيم والشؤون العامة.

ووفقا لما جاء في هذه الوثيقة الرسمية فقد تقرر منع التنقل بواسطة الدراجات النارية عبر كامل إقليم الولاية خاصة وأن هذه الأخيرة تعرف باستعمال سكانها المكثف لهذا النوع من وسائل النقل.

وأضافت أن كل شخص يخالف هذه التعليمة المندرجة في إطار جملة الإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على صحة المواطن والحيلولة دون تفشي هذا الوباء المعدي سيتعرض للمتابعة القضائية ووضع دراجته النارية بالمحشر.

ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يساهم في تخفيف تنقل الأشخاص خاصة بعد منع تنقل حافلات نقل المسافرين بين وداخل المدن.

يذكر أن مصالح الولاية كانت قد أصدرت اليوم قرارين جديدين الأول يقضي بغلق جميع المحلات التجارية باستثناء الخاصة ببيع المواد الغذائية و الثاني خاص بمنع إقامة الأفراح والولائم على مستوى المساكن والأماكن الخاصة وهذا بهدف محاصرة فيروس كورونا.