تم غلق الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بصفة مؤقتة ليلة الأحد إلى الإثنين و ذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذت للوقاية من تفشي فيروس كورونا حسب ما علم اليوم الإثنين من مسؤولة خلية الاتصال بذات المركب سهيلة خلاف.

وأوضحت ذات المتحدثة أن التوقيف المؤقت للنشاط بالفرن العالي لمركب سيدار الحجار يأتي بعد تسريح حوالي 4 آلاف عامل و ذلك تنفيذا للتدابير الاحترازية المدرجة في إطار الوقاية من خطر تفشي هذا الفيروس.

وبعد توقيف النشاط بالفرن العالي وكذا المفولذات يتوقع توقيف سلسلة الإنتاج مع نهاية الأسبوع الجاري ليتواصل الحد الأدنى من النشاط لاسيما ذلك المتعلق بالنشاطات الحيوية الخاصة بالمركب، استنادا لنفس المصدر الذي أضاف أن عمليات التسويق ستتواصل إلى غاية استنفاد المخزون الذي يتجاوز حاليا الـ 50 ألف طن من المواد الحديدية المصنعة القابلة للتسويق.

و يشغل مركب سيدار الحجار ما يفوق 6 آلاف عامل وتقدر طاقته الإنتاجية السنوية بنحو 800 ألف طن من منتجات الحديد والصلب.