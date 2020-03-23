قال وزير الصحة أن الجزائر قررت اعتماد بروتوكول علاج جديد بدواء مصنع محليا ومستورد ومتوفر بكميات كافية.

عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، لم يذكر اسم الدواء، غير أنه حسب تعليمة أبرقت بها الوزارة لمختلف مديريات الصحة والمستشفيات فان الأمر يتعلق بدواء "كلوروكين" الذي اعتمدته عدة دول كعلاج للمصابين بالفيروس.

في فرنسا كان البروفيسور ديديي راؤول رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مارسيليا، أول من تحدث عن فعالية هذا الدواء لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.

هذا الأخير جربه على 24 مصابا وأظهر نسبة نجاح بلغت 75 بالمائة، ما دفعه اليوم لدعوة المصابين للتقدم من مصالحه لمواصلة تأكيد هذه النتائج ما شكل اليوم طابور ضخم أمام مستشفى مارسيليا.

وحسب وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد سيتم استعمال البروتوكول الجديد مع كل الاصابات المؤكدة على المستوى الوطني.

ومعلوم أن عقار كلوروكين يسستعمل لعلاج مرض ملاريا، وحسب التجارب التي أجرتها عدة الدول من بينا فرنسا فيتم استعمال كلوروكين مع دواء مضاد للالتهاب لعلاج كورونا.