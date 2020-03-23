وضع تحت تصرف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، قائمة تضم أسماء رجال دين وأئمة معتمدين مخولين للإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص والبلاطوهات، حسبما علم اليوم الإثنين لدى وزارة الاتصال.

وأوضح المصدر ذاته أن وضع هذا القائمة يأتي "مواصلة للقرار المشترك الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 والقاضي بالتنسيق بين وزارتي الاتصال والشؤون الدينية والأوقاف فيما يتعلق بتحديد واختيار المتدخلين في وسائل الإعلام حول كل ما يخص القضايا الدينية".

وتضم القائمة متدخلين متمكنين من التصريح باللغات الثلاث (العربية، الفرنسية والأمازيغية).

وفيما يخص الإذاعات المحلية والجهوية، دعا المصدر ذاته إلى التنسيق مع المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف من خلال المجالس العلمية.