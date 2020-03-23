أبرقت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية البليدة اليوم الإثنين تعليمة جديدة لجميع رؤساء البلديات والدوائر بالولاية تعلمهم فيها بإجبارية حضور مصالح الأمن ابتداء من اليوم الإثنين لجميع مراسم دفن الموتى، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

ففي إطار مختلف التدابير الوقائية التي أقرتها مصالح الولاية لتفادي تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) أمرت مديرية التنظيم و الشؤون العامة جميع رؤساء البلديات و الدوائر بإعلام المصالح الأمنية المختصة إقليميا عند منح الرخص الخاصة بدفن الموتى بهدف تمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة.

كما ألحت ذات المصادر على ضرورة لفت انتباه عائلة الشخص المتوفي بإجبارية إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا بمكان ووقت الدفن بغرض تمكينهم من حضور مراسم الدفن، وفقا لذات المصادر.

يذكر أن مصالح الولاية كانت قد أقرت منذ بداية هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد بشكل عام و الولاية بشكل خاصة حزمة من الإجراءات والقرارات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، لاسيما ما تعلق منها بغلق جميع المحلات التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية وكذا غلق الفضاءات المستقطبة للجمهور بالإضافة إلى تعليق نشاط الأسواق اليومية والأسبوعية وكذا منع التنقل بواسطة الدراجات النارية وكذا حافلات نقل المسافرين.